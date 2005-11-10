Il Palermo fa valere ancora una volta la legge del "Renzo Barbera" superando con un secco 3-0 il Benevento mantenendosi in testa alla classifica. Al termine del confronto è intervenuto in sala stampa il tecnico Filippo Inzaghi il quale ha analizzato la gara trovando spunti su cui lavorare per il futuro. Di seguito le dichiarazioni raccolte da stadionews.it

"In casa mi diverto da un anno e mezzo. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma sul 2-0 abbiamo subito un’occasione e non mi è piaciuto. Vorrei spendere due parole su Magnani e Gomes, meritavano di giocare, meritavano più spazio di quello che gli ho dato. L’esordio di Bertolino è una cosa bella per il Palermo e per il settore giovanile, era giusto premiarlo. Siamo contenti, ma dobbiamo migliorare. Oggi la partita è stata giocata molto bene, ma ogni tanto ci assentiamo: questa squadra può migliorare ancora tanto. Al momento abbiamo una rosa ridotta, 15 giocatori: lì siamo stati bravi. Ogni partita sarà sempre più dura d’ora in avanti".

Poi fa il punto sugli indisponibili: "“Sicuramente Palumbo rientrerà, averlo in panchina penso sia una valida alternativa. Gli altri, vediamo. Barba e Bozzolan sono un po’ più avanti, speriamo di recuperare qualcuno perché abbiamo bisogno di energia, cambi e allenamenti intensi. Adesso avremo una settimana tipo e poi turno infrasettimanale. Dobbiamo trovare slancio ed energia“. Sul fatto di non accontentarsi ha aggiunto: "Non mi accontento mai, col Sudtirol ero contento ma ho lavorato questi tre giorni perché stavamo perdendo un po’ di reazione alla palla persa. Voglio la ricerca ossessionata del pallone, volevo vedere quello che poi hanno fatto vedere”.