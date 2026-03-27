Palermo, Ranocchia: "Quattro squadre che vanno così forte non si erano mai viste in B"

Il centrocampista del Palermo Filippo Ranocchia in un’intervista rilasciata a RGS ha parlato in vista del rush finale di campionato con la lotta per la promozione diretta che è ancora apertissima tornando con la mente alla vittoria sul Padova: “È stata sofferta, ma dopo l’espulsione ci siamo compattati e non abbiamo mollato nulla difendendoci molto bene. Alla fine è stato premiato il coraggio oltre alla voglia che ci contraddistingue. - prosegue ancora il numero 10 rosanero - Ci siamo guardati un attimo e ci siamo detti che comunque dovevamo vincerla, anche se eravamo in uno in meno, questo fa capire la mentalità che si è creata quest’anno”.

Spazio poi alle prossime gare: “Siamo pronti e determinati per queste ultime sei finali, tutta la squadra sta facendo un grandissimo campionato ed è chiaro che questo si rifletta anche sui singoli in positivo. - prosegue Ranocchia come riporta Stadionews.it - In Serie B non credo ci sia una posizione tranquilla, basta una partita per andare giù e viceversa, con l’Avellino sarà sicuramente tosta, ma speriamo di continuare il nostro cammino casalingo che ci sta dando molti frutti”.

In conclusione Ranocchia si sofferma sulle difficoltà della Serie B: “Quello di quest’anno è un campionato unico, credo che quattro squadre che vanno così forte non ci siano mai state negli ultimi anni, ma dobbiamo adattarci e pensare a ogni sfida come se fosse l’ultima. Poi è chiaro che una speranza che le altre rallentino, magari c’è”.