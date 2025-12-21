Palermo, Ranocchia: "Molto bravi a riprenderla ma non siamo riusciti ad andare fino in fondo"

Il centrocampista del Palermo Filippo Ranocchia ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio di Avellino: "E' stata una partita molto intensa che purtroppo non siamo riusciti a chiudere come volevamo - riporta Stadionews.it - ma siamo stati molto bravi a riprenderla perché non era facile tornare in vantaggio.

Ovviamente c’è l’amaro in bocca perché era una partita che a 5 minuti dalla fine significava per noi tre punti, ma non siamo riusciti ad andare fino in fondo. Siamo consapevoli della reazione e volenterosi di chiudere l’anno in bellezza in casa.

Purtroppo dispiace per questi due punti che non siamo riusciti ad ottenere ma ci concentriamo sulla reazione e sul secondo tempo, consapevoli che queste gare bisogna portarle a casa. Col Padova diventa un appuntamento fondamentale per noi".