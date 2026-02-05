Palermo, Ranocchia: "Importante aver segnato a Bari. Adesso pronti per l'Empoli"

Chiuso il calciomercato invernale per tutte le squadre professionistiche del calcio italiano è arrivato il momento di pensare solo e soltanto al campo. Non fa eccezione il Palermo di Filippo Inzaghi, a caccia di una risalita verso le due posizione della graduatoria di Serie B che danno accesso direttamente al salto di categoria.

Sul momento del club rosanero e sul suo personale, attraverso le colonne del Giornale di Sicilia, ha preso la parola il 10 dei siciliani Filippo Ranocchia:

“Mi sento molto bene, sia dal punto di vista mentale che fisico. Il rigore a Bari è stato un momento importante per archiviare la gara e proiettarci già alla prossima contro l’Empoli. Giocare in quello stadio così grande senza i nostri tifosi non è stato semplice. Adesso però c’è grande voglia di ritrovarli sabato al 'Barbera', perché giocare davanti alla nostra gente ci dà sempre una spinta speciale.

Credo di essere cresciuto molto dal punto di vista della costanza dentro la partita, anche grazie a un’organizzazione maggiore e a una mentalità diversa rispetto agli anni passati. Lavoro ogni giorno per continuare così, per migliorare sempre di più sotto tutti i punti di vista. Io ho sempre giocato in questa posizione di adesso in tutta la mia carriera, eccetto qualche partita all’inizio della mia avventura a Palermo. La mia posizione è questa e con il tecnico e il suo staff lavoriamo quotidianamente per migliorare gli aspetti legati al ruolo”.