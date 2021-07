Parma, Krause su Buffon: "Avrà un ruolo chiave e sarà il leader di una squadra talentuosa"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport il presidente del Parma Kyle Krause ha parlato anche del ritorno in gialloblù di Gigi Buffon: “Conosco Buffon dai tempi in cui vinceva trofei per il Parma. Riuscire a riportarlo dove ha iniziato la carriera è una cosa incredibilmente emozionante. Non è stato difficile convincerlo, sia noi sia Gigi volevamo che accadesse. Lui crede nel nostro progetto. Ha grandi motivazioni, e questo è ciò che lo rende un atleta di livello mondiale. Per lui, c’era l’opportunità romantica di tornare a casa. Per me, l’obiettivo di assicurarmi che avesse l’opportunità di avere un ruolo chiave. - conclude Krause – Nel corso degli anni ho ammirato la sua personalità, la sua energia, la sua leadership e il suo talento: forse è il più grande portiere di tutti i tempi. Ora è tornato a casa: è il portiere del Parma. I suoi valori, il suo talento e il suo entusiasmo sono tutto ciò che cerchiamo. Darà una leadership cruciale a una squadra con un sacco di talenti”.