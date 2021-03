Patron Ascoli: "Abbiamo 11 finali, ma se non miglioriamo le performance rischiamo di retrocedere"

Come riferisce picenotime.it, sulla tv locale Teleuniverso, è intervenuto il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli, che ha fatto il punto della situazione dopo il pareggio dei suoi contro l'Entella: "A Chiavari abbiamo visto un Ascoli più quadrato, che intanto non ha preso gol. Siamo tutti comunque dispiaciuti perché era una partita da vincere, guardando però il bicchiere mezzo pieno abbiamo recuperato un punto su quasi tutte le squadre concorrenti che hanno perso in questo turno. Godiamoci questa piccola soddisfazione, abbiamo ora 11 finali davanti, senza un miglioramento delle nostre performance rischiamo di retrocedere. Ovviamente è una retrocessione che tutti noi scongiuriamo, non vogliamo neanche pensarci, ma se guardiamo oggettivamente la classifica lì siamo.... Abbiamo iniziato questa stagione cambiando tanto, con un allenatore non esperto della categoria come Bertotto, che saluto e comunque stimo come persona, purtroppo i risultati non gli hanno dato ragione. Abbiamo poi puntato su un tecnico più esperto come Delio Rossi ma ha saputo raccogliere solo 1 punto in sei partite e quindi il campo ha detto che andava sostituito. Sottil? Ha avuto un grosso impatto, estremamente positivo, ultimamente però ci siamo arenati di nuovo con 2 punti in cinque gare. Il mercato di gennaio ci ha comunque permesso di mettere insieme un organico che può competere con tutti gli avversari, visto che abbiamo battuto squadre come Spal, Reggina, Brescia e Lecce".