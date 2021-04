Pescara, 1-1 con l'Entella e C vicina. C'è una residua fiammella di speranza

Il Pescara non risponde all'ultima chiamata per la salvezza. Finisce 1-1 con l'Entella e le ultime della classe sono avviate verso un malinconico ritorno in serie C. Per la squadra di Grassadonia - scrive La Gazzetta dello Sport c'è una residua fiammella di speranza, legata alla prossima trasferta di Cosenza e ai risultati dell’Ascoli (se supera i 5 punti di vantaggio sulla quart’ultima non c’è il playout).