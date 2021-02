Pescara, Grassadonia: "Parecchi indisponibili. Machin? Vedremo". I convocati per Frosinoene

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa che precede il suo esordio sulla panchina del Pescara, mister Gianluca Grassadonia ha così parlato della squadra, impegnata questa sera sul campo del Frosinone: "Ci sono parecchi indisponibili, molti non hanno recuperato mentre altri li abbiamo tenuti a risposo perché non al meglio. Questa è una squadra che ha qualità ed è per questo che ho accettato con grande entusiasmo questa sfida e credo che ci siano tutti i presupposti per conquistare la salvezza. Machin? Ha qualità importanti, può giocare in diversi ruoli, ma deve essere lui a darmi certezze e convincermi di poter contare su di lui".

Ecco quindi i convocati:

PORTIERI: Fiorillo, Alastra, Radaelli

DIFENSORI: Bellanova, Bocchetti, Drudi, Guth, Masciangelo, Nzita, Scognamiglio

CENTROCAMPISTI: Basit, Busellato, Dessena, Fernandes, Machin, Maistro, Omeonga, Tabanelli, Valdifiori

ATTACCANTI: Capone, Galano, Odgaard, Vokic.