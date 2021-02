Pescara, Grassadonia pronto all'esordio in panchina: ma quante analogie con la prima di Breda!

vedi letture

Era il 4 dicembre 2020, e sulla panchina del Pescara, nell'anticipo della 10^ giornata del campionato, esordiva Roberto Breda: il Delfino era impegnato nella sfida contro l'Ascoli (sulla cui panchina esordiva Delio Rossi), che andrò poi a buon fine visto che Galano e Ceter regalarono al neo tecnico la prima gioia della sua gestione. 0-2 al "Del Duca", dicevamo, anche se il prosieguo di Breda in Abruzzo non è stato particolarmente fortunato: da poco esonerato, il tecnico domenica è stato rimpiazzato da Gianluca Grassadonia.

Che, ironia della sorte, farà il suo esordio sulla panchina biancazzurra... di venerdì, anticipo della 24^ giornata, e in trasferta. Il Pescara infatti sarà chiamato a battagliare contro il Frosinone, in una sfida che - come al tempo quella contro l'Ascoli - è estremamente delicata: gli abruzzesi devono iniziare una risalita in classifica (al momento ultimo posto), i ciociari sono chiamata alla scossa per ravvivare una stagione in chiaroscuro.

Parlando di analogie, la cabala vorrebbe un successo pescarese - permessi gli scongiuri! - tra pochi giorni vedremo però il campo cosa dirà.