Pisa, D'Angelo: "Domani ci serve un risultato positivo. Servirà grande prestazione"

Recupero di campionato per il Pisa di Luca D’Angelo contro il Pordenone. Ecco le parole del tecnico toscano ai canali ufficiali del club toscano“Abbiamo una gara da affrontare con grande voglia perché non sarà semplice. Può sembrare una fase fatta ma la B è un campionato complesso e domani ci serve un risultato positivo. In cosa è cambiato il Pordenone con Domizzi? Mi sembra che il modo di giocare sia il medesimo. Quello che renderà complesso il match sarà la necessità di fare punti che hanno entrambe le squadre. La condizione della squadra? Varnier dalla prossima settimana potrebbe tornare in gruppo. Per Masucci invece ci vorrà ancora qualche settimana. Fare punti in trasferta? Dobbiamo pensare a fare una grande prestazione, sia sul piano tecnico, che su quello tattico che della voglia. La contemporaneità delle ultime quattro giornate? Giochiamo quando ci viene detto di farlo. Dobbiamo essere concentrarti per fare il meglio”.