Pisa, D'Angelo: "Onorato che il Lecce pensi a me. Ma ho un contratto e intendo onorarlo"

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo è uno dei profili più seguiti della Serie B. Oltre al Brescia infatti l’allenatore è uno dei nomi sul taccuino di Corvino per il dopo Corini a Lecce. Intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno D’Angelo ha spiegato di essere lusingato dalle voci, ma di essere ancora legato al club toscano: “Non ho ricevuto chiamate dal Salento. Inoltre, ho un contratto con il Pisa che intendo onorare, anche se il fatto che si parli di me per una piazza come quella salentina mi lusinga”.