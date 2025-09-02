Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Pisa, Jevšenak giocherà in Turchia: va in prestito (con opzione) al Van Spor FK

Pisa, Jevšenak giocherà in Turchia: va in prestito (con opzione) al Van Spor FKTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:30Serie A
di Daniele Najjar

Zan Jevsenak lascia il Pisa: il centrocampista sloveno è stato annunciato dal club turco - che milita nella seconda divisione locale - del Van Spor FK, dove giocherà in prestito per una stagione con diritto di acquisto.

Questo l'annuncio del Van Sporting FK: "Benvenuto Jevšenak | Xêr Hatî | Benvenuto
Il nostro club ha raggiunto un accordo di prestito annuale con Zan Jevsa Jevšenak, che gioca per il Pisa Sporting Club in Serie A. Auguriamo a Zan successo nella nuova stagione con la nostra maglia rossonera e speriamo che porti fortuna al nostro club.

Il nostro club ha stipulato un contratto con Zan Jevsa Jevšenak accordando con la squadra del Pisa (Serie A), un contratto annuale di prestito con opzione di acquisto. Auguriamo a Zan un grande successo in questa stagione".

