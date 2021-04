Pisa, Marconi: "Giocato tutto il secondo tempo in superiorità numerica, vittoria buttata"

L'attaccante del Pisa Michele Marconi ha commentato il pareggio contro il Pordenone: "Non possiamo buttare via una vittoria del genere giocando tutto il secondo tempo in superiorità numerica - evidenzia TuttoPisa.com - la gioia per i gol è veramente poca. Bisogna essere più furbi e portare a casa il risultato quando si creano occasioni del genere. Per me è un grande onore aver fatto 100 presenze con questa maglia. Non so cosa possiamo fare, ma cercheremo di giocare le ultime 4 come fossero tutte finali, poi quando si chiuderà il campionato tireremo le somme".