Pisa, Mazzitelli: "L'atteggiamento è giusto, serve più voglia per arrivare al risultato"

vedi letture

Un altro gol all' "Arena Garibaldi", ma, come già successo contro il ChievoVerona, non è una rete che è valsa i tre punti. Per Luca Mazzitelli, centrocampista del Pisa, la gioia è quindi sempre a metà, come ha confermato lo stesso giocatore a margine del pari interno contro la Salernitana (che ha rimontato un doppio svantaggio): "Incredibile, è vero, è la seconda volta: rimane la gioia del gol, ma vorrei anche quella dei tre punti. Spero ricapiti presto, e spero di aiutare la squadra a centrare i tre punti, che stavolta sono mancati, per altro lasciandoci tanto amaro in bocca: avevamo giocato bene, eravamo andati in vantaggio, siamo molto dispiaciuti per i due punti che abbiamo perso. Ai punti avremmo meritato qualcosa di più, ma sappiamo che il campionato è così. Ora testa alla gara di venerdì, se giochiamo come sappiamo gli episodi gireranno, ma sappiamo che dobbiamo metterci del nostro per fare quanti più risultati utili consecutivi: solo così potremmo puntare in alto. Perché anche contro la Salernitana abbiamo giocato alla pari, possiamo sempre dire la nostra, sia in casa che fuori casa. L'atteggiamento è giusto, serve più voglia per arrivare al risultato".

E sulla gara di venerdì, che opporrà i nerazzurri al Monza: "Stiamo giocando ogni tre giorni da un paio di settimane, ma abbiamo una rosa ampia, non sarà un problema avere i giocatori pronti per la gara di venerdì. Sarà per noi una gara come tutte le altre, da far battaglia".