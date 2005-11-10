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Pisa, Tramoni sempre più decisivo: se segna o fa assist la squadra vince sempre

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:34Serie B
11.10.2026 13:34Serie B
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Il trequartista francese ha firmato finora un gol e quattro assist in sei gare di campionato. E quando entra in una marcatura il Pisa vince sempre
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Con i due assist sfornati ieri per Filippo Pittarello e Arturo Calabresi, autori dei primi due gol nel 3-0 contro il Vicenza, il fantasista Matteo Tramoni ha confermato di essere uno dei giocatori più decisivi del Pisa negli ultimi trenta metri. In questo avvio di stagione infatti il francese è stato protagonista di cinque reti in sei presenze pur segnando solo una volta direttamente.

I numeri di Tramoni

Il primo assist, di quattro totali, è arrivato alla seconda giornata nel successo per 2-1 sul Catanzaro, mentre una settimana dopo il classe 2000 è salito in cattedra contro la Juve Stabia segnando un gol e fornendo un assist a un compagno, fino ad arrivare alla gara col Vicenza in cui, come detto, ha fornito il passaggio decisivo per i primi due gol.

Il dato ulteriore che salta agli occhi è che in queste partite il Pisa ha sempre vinto, mentre quando Tramoni non è entrato in alcun gol sono arrivate due sconfitte (Padova e Virtus Entella) e un pareggio (Mantova).

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