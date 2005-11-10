Pisa, Tramoni sempre più decisivo: se segna o fa assist la squadra vince sempre

Con i due assist sfornati ieri per Filippo Pittarello e Arturo Calabresi, autori dei primi due gol nel 3-0 contro il Vicenza, il fantasista Matteo Tramoni ha confermato di essere uno dei giocatori più decisivi del Pisa negli ultimi trenta metri. In questo avvio di stagione infatti il francese è stato protagonista di cinque reti in sei presenze pur segnando solo una volta direttamente.

I numeri di Tramoni

Il primo assist, di quattro totali, è arrivato alla seconda giornata nel successo per 2-1 sul Catanzaro, mentre una settimana dopo il classe 2000 è salito in cattedra contro la Juve Stabia segnando un gol e fornendo un assist a un compagno, fino ad arrivare alla gara col Vicenza in cui, come detto, ha fornito il passaggio decisivo per i primi due gol.

Il dato ulteriore che salta agli occhi è che in queste partite il Pisa ha sempre vinto, mentre quando Tramoni non è entrato in alcun gol sono arrivate due sconfitte (Padova e Virtus Entella) e un pareggio (Mantova).