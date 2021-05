Pordenone, Butic: "È il gol più importante della mia carriera. Salvezza meritata"

Karlo Butić, attaccante classe '98 del Pordenone, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN all'intervallo dell'incontro Pordenone-Cosenza 2-0 valevole per la 38ª giornata della Serie BKT 2020/2021, che ha sancito la salvezza in categoria dei neroverdi e la retrocessione in C dei rossoblù:

"È stata una gran bella vittoria - dichiara il calciatore croato -. Penso che l'abbiamo meritata per tutto quello che abbiamo fatto vedere durante l'intero arco del campionato".

Sul gol: "Pagherò da bere e la cena ai miei compagni (ride, ndr). È il gol più importante della mia carriera. Sono molto contento e non vedo l'ora di festeggiare con i ragazzi".

Sul 2021 non brillantissimo dei neroverdi: "Abbiamo avuto tanti infortuni e, in più, ci si è messo di mezzo anche il COVID-19. In quelle partite abbiamo faticato perché arrivavamo appena ad undici. Non meritavamo di essere in questa posizione di classifica. Siamo contenti di esserci salvati e, adesso, ci godiamo questa festa".

Sulla sua stagione: "È stato un anno di alti e bassi come solitamente è per quasi tutti i giovani. È stato il mio primo anno di Serie B al quale mi sono abituato alla fine. Per il prossimo anno vediamo. Al momento non ho ancora fatto niente e devo dimostrare molto".

Sulla dedica in occasione del gol: "Dedico il gol a tutte quelle persone che hanno sofferto di COVID-19 quest'anno. Speriamo di poterci lasciare alle spalle tutto questo l'anno prossimo".