Pordenone, non ci sta neppure Berrettoni: "Rigore netto, si vedeva anche dalla tribuna"

vedi letture

Dopo patron Mauro Lovisa, in casa Pordenone ha parlato anche il Ds Emanuele Berrettoni. Tornato ovviamente sull'episodio relativo a un penalty non concesso ai ramarri nella gara contro il Monza, per un fallo di mano in area di Bellusci: "L'episodio di mano era netto, l'ho visto benissimo anche io dalla tribuna quindi presumo si vedesse bene anche dal campo: non capisco perché non ci è stato assegnato il rigore, netto. Andiamo avanti, ma ribadisco quanto ha detto già il presidente, visto che è l'ennesimo episodio a sfavore: noi chiediamo solo ci sia dato quanto è nostro, niente di più e niente di meno. I ragazzi anche oggi hanno fatto una buona prestazione, i risultati non ci premiano ma con il lavoro che facciamo è quello giusto".