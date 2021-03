Pres. Pordenone: "Ancora un rigore non concesso: inizio a pensare male"

Dopo il ko di Monza, in casa Pordenone si fa sentire patron Mauro Lovisa: "Mi trovo a commentare l’ennesimo rigore non dato di questo campionato. A questo punto mi viene da pensar male. Se un arbitro non vede un mani del genere, un mani così evidente, mi viene da pensar male. Sono molto arrabbiato. In questo periodo abbiamo le nostre difficoltà, ma questi episodi condizionano le gare. Poteva essere l’1-1, meritato, e poi poteva finire in tutti i modi. Chiediamo un po’ di rispetto, perché ci stiamo giocando, come tutti, e non chiediamo niente più degli altri, qualcosa di importante".