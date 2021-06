Pordenone, per la difesa occhi in casa Lecco: piace il jolly Cristian Cauz

Protagonista dell'ultima stagione del Lecco per il jolly difensivo Cristian Cauz si potrebbero aprire le porte della Serie B. Il terzino mancino classe '96, che può giocare anche da centrale, ha infatti attirato l'attenzione del Pordenone che potrebbe sfidare il Sudtirol, attualmente in corsa per la promozione in cadetteria, per il suo cartellino. Lo riferisce La Provincia di Como.