Pordenone-Pescara 0-0, le pagelle: Perisan chiude la porta, muro Scognamiglio

PORDENONE-PESCARA 0-0

PORDENONE

Perisan 7,5 - Chiamato in causa raramente e per lo più da conclusioni dalla distanza. La traversa lo salva sulla conclusione dalla distanza di Maistro, compie due autentici miracoli su Guth e Galano sul finale di partita.

Vogliacco 5,5 - In difficoltà ad arginare la spinta di Maistro sulla sinistra. Costretto a lasciare il campo per un duro colpo alla caviglia dopo poco più di un quarto di gara. (Dal 21' Zammarini 6 - Poco presente in fase offensiva, compensa con un ottima azione di schermo alle avanzate degli avversari, specie nella ripresa).

Camporese 6,5 - Attento in fase di marcatura, riempie l'area di rigore alla perfezione lasciando pochissime possibilità di giocate agli attaccanti abruzzesi.

Barison 6 - Con il compagno di reparto forma una linea difficile da superare. Bene anche in fase di costruzione della manovra. (Dal 46' Stefani 5,5 - Soffre più del dovuto lo smalto atletico degli avversari nella ripresa, in difficoltà sulle marcature nello stretto).

Chrzanowski 6 - Spinge poco, preoccupato ad arginare la spinta di Bellanova con una copertura efficace e puntuale. Efficace nello sbrogliare situazione potenzialmente pericolose.

Magnino 6 - Inventato terzino dopo l'uscita di Vogliacco, riesce con grande applicazione a garantire la giusta copertura sull'out di sinistra.

Misuraca 6,5 - Regia pulita e ordinata, riesce a sviluppare una buona manovra dal basso fornendo rifornimenti costanti ai suoi attaccanti.

Scavone 5,5 - Manda a lato di testa da ottima posizione e senza marcature degli avversari. Un errore che poteva indirizzare la partita su altri binari. (Dal 75' Rossetti s.v. -).

Mallamo 6 - Ha la chance di sbloccare la gara dopo pochi minuti dal fischio d'inizio ma non è abbastanza freddo davanti a Fiorillo. Molto bene in marcatura su Valdifiori, costringendolo a ricevere pochissimi palloni. (Dal 75' Biondi 6 s.v.).

Ciurria 6 - Il più attivo dei suoi, svaria continuamente su tutto il fronte d'attacco e quando ha la palla tra i piedi riesce sempre ad inventare qualcosa. La traversa gli nega la gioia del gol nel primo tempo, cala sensibilmente nella ripresa.

Morra 6 - Inizio incoraggiante, duetta bene con i compagni e costringe la difesa abruzzese alla massima attenzione per opporsi ai tagli continui in area di rigore. Esce per una brutta distorsione al ginocchio dopo mezz'ora di gioco. (Dal 29' Musiolik 6 - Grande lavoro ai fianchi della difesa e buona copertura del pallone spalle alla porta. Ha l'occasione di colpire a rete sul finale del primo tempo ma non riesce ad inquadrare lo specchio di porta).

PESCARA

Fiorillo 6 - Graziato dalla poca precisione degli avversari e dalla traversa che accorre in suo aiuto a deviare la bella conclusione dal limite di Ciurria.

Bellanova 6,5 - Inizio timido, poi prende il comando delle operazioni sulla fascia e per tutta la partita spinge come un forsennato.

Guth 6,5 - Segue alla perfezione i movimenti dettati dal suo capitano fornendo sempre la giusta copertura in area di rigore. Solo un grande riflesso di Perisan gli nega la gioia del gol nel finale di gara.

Scognamiglio 7 - Un gigante, ostacolo insormontabile per gli attaccanti neroverdi. Dimostra sempre la consueta tranquillità anche in situazioni pericolose, facendo fruttare l'immensa esperienza maturata nel campionato cadetto.

Masciangelo 6 - Molto basso nel primo tempo, nella ripresa alza il suo raggio d'azione facendo recepire un paio di cross interessanti in area dai quali scaturiscono alcune delle occasioni più ghiotte per gli abruzzesi.

Dessena 6 - Tanta legna in mezzo al campo, sempre pronto a raddoppiare gli avversari ed aiutare i compagni in difficoltà. Parita di grande sacrificio.

Valdifiori 5 - Tocca pochissimi palloni, asfissiato dalla marcatura strettissima di Mallamo. Non riesce a trovare contromisure, non da ritmo alla manovra abruzzese. (Dal 58' Busellato 5,5 - Rischia un fallo da rigore appena entrato calibrando male l'intervento su azione di calcio d'angolo).

Rigoni 5,5 - Prova ad inserirsi tra le linee neroverdi ma senza riuscire ad entrare in possesso del pallone in zone di campo pericolose. L'ammonizione lo frena vistosamente, esce dopo meno di un'ora. (Dal 58' Machin 6 - Tocca più palloni lui nell'ultima mezz'ora che i compagni di reparto sostituiti, riuscendo quantomeno a dare una cera continuità alla manovra abruzzese).

Galano 6,5 - Passa il primo tempo a passeggiare nei pressi dell'area di rigore incidendo praticamente mai. Sale in cattedra nella ripresa catalizzando ogni azione offensiva dei suoi. L'incrocio dei pali e uno strepitoso Perisa gli negano la gioia del gol.

Odgaard 6 - Abilissimo nel lavoro spalle alla porta, riesce sempre in qualche maniera a far salire la squadra difendendo il possesso dall'aggressione alta dei difensori neroverdi. (Dal 66' Ceter 5,5 - Un solo spunto degno di nota quando apparecchia la conclusione a Galano che va ad infragersi all'incrocio dei pali. Poi passa il tempo a darsele con Camporese senza fornire all'attacco abruzzese il giusto peso).

Maistro 6,5 - L'unico a brillare anche nel primo tempo opaco degli offensivi abruzzesi. La traversa gli nega la gioia del gol nella ripresa, esce stremato dopo una partita di grande corsa e qualità. (Dal 66' Capone 5,5 - Fatica a trovare spazi nella metà campo avversaria, quando ha l'occasione, spara a salve verso la porta di Perisan).