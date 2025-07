Ufficiale Ravenna, blindato il centrocampo. Annunciato il rinnovo di Matteo Rossetti

vedi letture

Tramite i propri canali ufficiali il Ravenna ha ufficializzato il prolungamento contrattuale del centrocampista Matteo Rossetti, che è stato fra gli artefici dell’ottima stagione condotta dai giallorossi in Serie D. La sua esperienza è stata ritenuta fondamentale per l’approccio alla prossima stagione, avendo vissuto svariate parentesi in C, oltre che quella in B con il Pordenone:

Il Ravenna FC comunica di avere raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di Matteo Rossetti. Il centrocampista classe 1998 sarà alla sua seconda stagione in giallorosso.

Arrivato la scorsa estate, Rossetti ha subito dimostrato grande senso tattico e capacità di dare equilibrio al reparto. Il mediano piemontese ha messo insieme 35 presenze e 3 assist, confermandosi un elemento prezioso nella zona nevralgica del campo.