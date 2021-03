Pordenone, Tesser: "Dobbiamo ritrovare i tre punti". Fra i convocati torna Calò

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida interna contro il Pescara in cui il club neroverde è chiamato a ripartire dopo un momento di flessione: “È una partita molto importante chiaramente, poi vale 3 punti come sempre e noi dobbiamo però prenderceli perché è tanto che ci manca la vittoria. Sarà un match difficile e anche mentalmente non sarà semplice, perché veniamo da un periodo non brillante. Dobbiamo farci trovare però pronti, su questo non c’è dubbio, con carica agonistica e la mentalità giusta di chi vuole ottenere un risultato importante. Monza? Nonostante la sconfitta la prestazione è stata discreta, anzi buona considerato anche il livello dell’avversario. Diciamo che ci siamo stati, ma domani dovremo esserci ancora di più. - continua Tesser come riporta il sito del club friulano - Il Pescara? Una squadra con nomi importanti, che giocherà 3-5-2 con qualità e fisicità. Mi aspetto una partita molto intensa”.

Sono in totale 22 i giocatori a disposizione del tecnico neroverde. Rispetto all’ultima gara out Berra e Foschiani in difesa, mentre rientrano Falasco e Calò. Questa la lista completa:

Portieri: Bindi, Perisan, Fasolino

Difensori: Barison, Camporese, Chrzanowski, Falasco, Stefani, Vogliacco

Centrocampisti: Biondi, Calò, Magnino, Mallamo, Misuraca, Rossetti, Scavone, Zammarini

Attaccanti: Banse, Ciurria, Morra, Musiolik, Secli