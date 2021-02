Pordenone, Tesser: "Una bella vittoria su un campo difficile, prestazione molto positiva"

Soddisfatto Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, dopo il grande successo ottenuto al Mazza contro la Spal. "Sicuramente è una bella vittoria ottenuta su un campo difficile, prestazione molto positiva. Abbiamo trovato una squadra che gioca e fa giocare, siamo stati bravi costruendo il gioco dal basso. E' stata positiva la partita per come l'abbiamo preparato, loro hanno trovato il gol nell'unica occasione da gol. L'impegno e la volontà c'è sempre, ero arrabbiato con il Vicenza per aver vanificato tutto lo sforzi".

Primo gol per Karlo Butic.

"Lo meritava, ha preso pali e finalmente ha trovato questo gol. Siamo soddisfatti delle sue prestazioni, ha sempre fatto bene".

Cosa pensa della prestazione di Biondi?

"Biondi ha due campionati di C alle spalle in una piazza difficile come Catania, chi è abituato lì non può aver paura. Si è subito integrato bene con la squadra".