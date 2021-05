Pres. Vicenza: "Felice della crescita del nostro progetto. Andrà avanti nel prossimo biennio"

Conferenza stampa di fine stagione in casa Vicenza. Presenti il presidente Stefano Rosso, il dg Paolo Bedin, il ds Giuseppe Magalini e il tecnico Domenico Di Carlo. Ecco le parole del numero uno del club veneto riportate da Biancorosso.net: “Siamo molto felici della stagione, è stato un anno difficile peró siamo riusciti a raggiungere sia gli obiettivi sportivi prefissati, sia quelli gestionali. Direi che la stagione è positiva, a conclusione di un percorso triennale in grande crescita e che continuerà nei prossimi due anni. Andiamo avanti sulla stessa traiettoria. Siamo contenti della continua crescita della nostra compagine societaria, come gruppo siamo sempre più uniti e forti pensando soprattutto al futuro. Stiamo lavorando a una marea di progetti. Questa è un’ulteriore tappa delle prossime che ci aspettano in futuro: noi siamo propensi a migliorare. Vogliamo migliorare quello che è stato fatto quest’anno. Si valuterà strada facendo se primi, secondi, undicesimi ma l’obiettivo è di alzare l’asticella, in termini sportivi e societari. C’è un sacco di lavoro da fare, siamo carichi a pallettoni e andiamo avanti consapevoli della forza della società, di una squadra che può solo essere migliorata e dei tifosi alle spalle che gli altri ci invidiano. Dovranno essere fatti evidentemente investimenti più importanti ma senza spendere male i soldi. L’obiettivo potrà essere entrare nei playoff? Vogliamo migliorarci, fa parte della nostra mentalità e del nostro essere ambiziosi. Dobbiamo guardare la situazione attuale cercando di dare uno slancio. La finale dei playoff? A me crea consapevolezza che nello sport se programmi puoi fare molto bene senza necessariamente spendere tanto, le due squadre rappresentano questo. A me onestamente non stupisce, sono società che lavorano bene da anni e il lavoro paga, che è un po’ il nostro pensiero. Gli investimenti sono fondamentali, la programmazione anche ma se non mettiamo qualcosa in più non necessariamente arrivano i risultati”.