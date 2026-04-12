Reggiana-Carrarese, le formazioni ufficiali: Gondo sfida Abiuso
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Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Reggiana-Carrarese, in programma alle ore 19:30 al Mapei Stadium. Ecco le scelte dei due tecnici:
Reggiana (3-5-2): Micai; Bonetti, Vicari, Mateus Lusuardi; Lambourde, Bertagnoli, Reinhartm Portanova, Libutti; Gondo, Bozhanaj. All.: Bisoli
Carrarese (3-5-2): Bleve; Calabres, Oliana, Ruggeri, Zanon, Parlanti, Zuelli, Hasa, Rouhi; Abiuso. Finotto. All.: Calabro.
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