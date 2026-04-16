Reggiana, confermati in appello 6 anni per violenza sessuale per Manolo Portanova
Confermata la condanna a sei anni per Manolo Portanova. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la decisione dei giudici è stata quella di confermare anche in secondo grado la condanna a 6 anni dopo essere stato condannato in primo grado per la violenza di gruppo avvenuta a Siena nel 2021 ai danni di una studentessa.
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Editoriale di Marco Conterio Venti squadre e venti notizie: il punto completo sul valzer delle panchine. C'è chi ha le idee chiarissime e chi brancola nel buio. E pure chi aspetta le decisioni di tecnici 'complicati'...
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