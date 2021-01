Reggiana-Pescara 0-1, le pagelle: Radrezza stecca, Scognamiglio gladiatore

REGGIANA-PESCARA 0-1

Marcatori: 86’ Scognamiglio

REGGIANA

Venturi 6.5 - Inizio in apprensione, con varie conclusioni da parte del Pescara e qualche uscita incerta per il portiere di riserva della Reggiana, oggi sostituto di Cerofilini. Con l’andare della partita prende confidenza e sul finale di primo tempo salva un gol su Galano. Non può nulla sul gol di Scognamiglio.

Gyamfi 6 - Buona gara del centrale di Alvini, che tiene bene a bada gli attaccanti del Pescara dopo un inizio in apnea.

Ajeti 6.5 - Grande inizio per il difensore albanese, oggi al rientro. Ottimi anticipi e grande personalità nell’uscire palla al piede, tiene bene a bada Ceter. Da sottolineare un assist lungo per Lunetta in occasione del palo dell’esterno di Alvini. Dal 46’ Cambiaghi 5.5 - Spinge sulla fascia dal momento del suo ingresso, ma gli manca quel pizzico di lucidità per concludere al meglio le azioni.

Martinelli 6 - Meno visibile degli altri difensori ma molto efficace.

Libutti 5.5 - Meno incisivo del compagno sull’altra fascia, si concentra più a contenere che nell’attaccare. Passa nei tre dietro nel secondo tempo e se la cava anche se è lui a perdere il duello con Scognamiglio. Dall’87’ Zampano sv

Varone 6 - Duro quando necessario, dà un buon equilibrio al centrocampo della Reggiana.

Muratore 6.5 - Grande personalità, gioca tanti palloni e si sgancia in attacco liberando più volte il tiro. Bene nel gioco nello stretto, dialoga bene con i compagni. Dall’80’ Pezzella sv

Lunetta 6.5 - Molto attivo sulla fascia sinistra, mostra le sue qualità a metà prima frazione, stoppando benissimo un pallone servitogli da Ajeti, colpendo il palo. Salta sempre Bellanova, è lui a propiziare il rosso all’esterno del Pescara. Dal 67’ Voltan 6 - Entra con un buon piglio, presentandosi con un bel tunnel a centrocampo. Troppo solista però, spesso eccede in dribbling di troppo.

Radrezza 5 - Più in ombra del solito, vaga molto in mezzo al campo alla ricerca della posizione ideale. Stecca e la Reggiana non trova la quadra.

Zamparo 5.5 - Fa tanta lotta con i difensori del Pescara ma si muove molto poco. Colpisce un palo nella ripresa ma nel complesso si vede poco. Dall’80’ Marchi sv

Kargbo 5 - Con Zamparo non sempre si capisce e i due spesso fanno gli stessi movimenti. Alvini lo richiama di continuo, quasi radiocomandandolo dalla panchina. Si muove tanto ma non concretezza e la Reggiana paga.

PESCARA

Fiorillo 6 - Chiude bene lo specchio a Lunetta in occasione del palo colpito, non deve compiere parate impossibili.

Balzano 5.5 - Quando Lunetta parte non sempre riesce a stargli dietro, anche se è prezioso in occasione dei traversoni messi in mezzo. Dal 46’ Guth 6 - Resiste all’attacco della Reggiana.

Scognamiglio 7 - Tiene bene a bada Zamparo che perde quasi tutti i duelli con il difensore del Pescara. Leader della retroguardia, è lui a richiamare i compagni e a telecomandarli da dietro. Regge l’urto quando la Reggiana attacca, decide la gara con un grande colpo di testa. Viene espulso poco dopo per un fallaccio evitabile.

Jaroszyński 6 - Buona gara per l’ex Chievo, che non corre grandi rischi con Libutti mansueto che lo punta poche volte.

Bellanova 4.5 - Inizia con un buon piglio, mettendo in mezzo qualche pallone interessante. Si prende un giallo evitabile ad inizio gara e nel finale di primo tempo, con tanta sfortuna, se ne prende un altro che lascia in dieci i suoi compagni.

Busellato 5.5 - Falloso e poco mobile, non riesce a contenere Muratore quando si inserisce. Ammonito, esce ad inizio ripresa. Dal 56’ Fernandes 6 - Polmoni e lucidità nella gestione dei palloni finali.

Valdifiori 6.5 - Buona regia, seppur un po’ troppo lento palla al piede, cerca e trova buoni varchi per servire i giocatori offensivi del Delfino. Suo l’assist per il gol di Scognamiglio. Dall’88’ Crecco sv

Memushaj 6.5 - Il più attivo dei centrocampisti, prova più volte la conclusione, sia dall’interno dell’area di rigore con ottimi inserimenti, che da fuori. Prezioso fino alla fine.

Masciangelo 5.5 - Attivo ad inizio gara con qualche tiro e un paio di buoni cross, si spegne a lungo andare, sparendo dal campo dopo l’espulsione di Bellanova. Dal 76’ Nzita sv

Galano 5.5 - Poco cercato dai compagni, fa fatica ad accendersi. Nel finale di primo tempo ha una grande chance per portare il Pescara avanti ma Venturi gli dice di no. Sostituito nell’intervallo per l’espulsione di Bellanova. Dal 46’ Omeonga 5.5 - Prova a tenere qualche pallone ma si vede poco.

Ceter 6.5 - Una forza della natura quando parte da lontano, tiene da solo il reparto d’attacco, anche quando il Pescara rimane con un uomo in meno. Meno finalizzatore e più rifinitore, gioca un’ottima gara.