Reggiana-Pordenone, i convocati di Domizzi. Torna disponibile in attacco Musiolik

vedi letture

Arriva la distinta con i convocati di Maurizio Domizzi (clicca qui per leggere le dichiarazioni in conferenza stampa), tecnico del Pordenone, per la gara di domani in casa della Reggiana

Portieri: Bindi, Persona, Fasolino

Difensori: Berra, Stefani, Vogliaccio, Bassoli, Camporese, Chrzanowski, Falasco

Centrocampisti: Calò, Magnino, Pasa, Misuraca, Biondi, Scavone, Mallamo, Zammarini, Rossetti

Attaccanti: Musiolik, Ciurria, Butic