Pordenone, Domizzi: "La Reggiana si gioca tutto, ma anche noi dobbiamo avvicinarci all'obiettivo"

Ripresa del campionato per la Serie B, e sfida quasi in chiave salvezza per il Pordenone, che domani farà visita alla Reggiana.

Del match, come riferiscono i canali ufficiali del club, ne ha parlato in conferenza stampa mister Maurizio Domizzi: "Queste sono partite importanti, belle da vivere: mettono in palio tanto e racchiudono la bellezza del calcio. Per la Reggiana sicuramente vale tutto, proverà a vincere a tutti i costi. Ma anche per noi è importantissima. In queste 4 gare in 10 giorni ogni punto ci può avvicinare all’obiettivo ed è fondamentale. Il finale di campionato va affrontato con estrema lucidità. Le partite sono ravvicinate: concentrazione massima e pronti a tutto”.

Andando poi alla squadra: “Avere praticamente la rosa al completo è fondamentale, dà più opzioni dall’inizio, a gara in corso e da un match all’altro. Ho le idee abbastanza chiare, ma qualche situazione la valuterò fino all’ultimo. Sono piacevoli dubbi che speriamo di avere in ogni partita”.

E sull'avversario: “La Reggiana è una squadra che conosco benissimo avendo allenato nelle giovanili lo scorso anno. Ho un ottimo rapporto con tutti e bei ricordi generali dell’intero ambiente. Avremo di fronte una formazione con un’identità forte, non solo tecnica per l’impronta data da Alvini, mister molto bravo e preparato, ma anche come società e squadra di appartenenza alla città. Troveremo una squadra che venderà carissima la pelle, ma con qualità e la mentalità per affrontare una partita di questo tipo”.