Reggina, Baroni: "Lecce costruito per la A ma non avremo timore. Nicolas? Vedremo". I convocati

vedi letture

Marco Baroni, tecnico della Reggina, intervenuto in conferenza online alla vigilia della gara contro il Lecce, per fare il punto della situazione in vista del match (fonte TuttoReggina): “Abbiamo fatto una settimana ricca di lavoro, abbiamo fatto un buon carico di lavoro, ci siamo preparati bene per questa gara. Affronteremo una grande squadra, il Lecce ha grosse qualità tecniche e fisiche. Avremo di fronte una squadra costruita per andare in serie A, dobbiamo metterci ancor più maggiore motivazione, senza avere alcun timore. Noi dobbiamo fare la partita, restando compatti, abbiamo fatto bene nelle ultime gare e dobbiamo andare avanti così".

Su Nicolas: "E' a disposizione, parlerò con lui, faremo delle valutazioni".

Sui recuperi: "Abbiamo recuperato un paio di calciatori che per la prima volta hanno svolto l'allenamento con la squadra per tutta la settimana. Denis ha avuto un piccolo affaticamento, ma è disponibile. Faty e Menez hanno lavorato tutta la settimana e sono disponibili Con il ritorno di questi calciatori, possiamo cambiare qualcosa in corsa e lo faremo di certo".

Questa, invece, la distinta con i convocati per il match:

Portieri: Farroni, Guarna, Nìcolas, Plizzari

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Rolando, Stavropoulos

Centrocampisti: Bianchi, De Rose, Faty, Folorunsho, Micovschi, Rivas, Situm

Attaccanti: Bellomo, Charpentier, Denis, Ménez

Indisponibili: Crisetig, Gasparetto, Marcucci, Rossi, Vasic.