Reggina, Baroni: "SPAL fra le più forti della B, ma non dobbiamo arretrare di un millimetro"

Il tecnico della Reggina Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la SPAL che apre una periodo molto intenso della stagione: “Non dobbiamo arretrare di un millimetro, ma fare un passo in avanti. In questa Serie B è tutto possibile, si possono fare tanti risultati positivi di fila come cadere e incappare in un periodo negativo, ma noi dobbiamo cercare di fare delle prestazioni importanti dal punto di vista della voglia e della determinazione. La SPAL negli ultimi anni ha fatto qualcosa di straordinario, ha qualità e ancora molti giocatori che hanno contribuito all’impresa promozione e alla salvezza in Serie A. Ci misureremo con una squadra importantissima, che per i pronostici poteva puntare ai primi due posti, insieme a Lecce e Monza, sono tra le squadre più forti. - continua Baroni parlando di Menez e degli indisponibili come riporta Tuttoreggina.it – Jeremy è un giocatore importante per noi, sia che parta dall’inizio sia che entri nell’ultima mezz’ora per cambiare il risultato perché chi subentra può essere decisivo .Sarà della partita, avremo tre gare in una settimana, abbiamo bisogno dell'apporto di tutti. Per il resto Situm è recuperato, ma non convocato per scelta tecnica visto che voglio dargli qualche giorno per lavorare. Faty e Di Chiara non stanno bene e vanno valutati, mentre Kingsley ha avuto un risentimento muscolare e l'abbiamo fermato. Gasparetto è fuori per scelta tecnica e Rossi non sta bene".