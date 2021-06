Alessandria, Rubin: "Pallone pesantissimo, era il primo rigore che battevo in carriera"

vedi letture

Il terzino Matteo Rubin è l'uomo che ha regalato la Serie B all'Alessandria con il rigore segnato dopo l'errore del padovano Gasbarro: “Era il primo rigore che battevo in carriera e mi è toccato in una gara decisiva. Il pallone pesava, ma quando il mister mi ha fatto entrare all'ultimo secondo ho capito che puntava su di me, così ho voluto tirare l'ultimo sperando che fosse quello decisivo. - continua Rubin ai microfoni della Rai - È stata un’annata lunga, difficile siamo stati a un passo dal vincere il campionato, ma siamo stati forti e determinati a raggiungere la finale pur affrontando squadre toste come l’Albinoleffe".