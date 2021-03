Reggina, si allontana il rientro di Faty. La sua stagione potrebbe già essere terminata

In casa Reggina preoccupano le condizioni di Ricardo Faty fermo dall’infortunio subito in Coppa Italia contro il Bologna a fine ottobre. Da allora il centrocampista non è più rientrato e, come riporta tuttoreggina.com, si teme che la sua stagione possa essere già terminata. Il classe ‘86, legato al club fino al 2023, è infatti volato in Francia per farsi curare e il suo rientro in campo per il finale di stagione appare molto difficile. Finora l'ex Roma ha collezionato appena cinque presenze per un totale di 211 minuti.