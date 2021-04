Reggina, Taibi positivo al Covid-19: "Esperienza molto brutta. Non pensavo di viverla"

E’ il ds della Reggina Massimo Taibi uno dei dirigenti del club calabrese positivo al Covid-19. Lo stesso Taibi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta del Sud sul momento che sta vivendo: “Domenica avevo tirato un sospiro di sollievo - ha detto -. In quanto il primo tampone a cui mi ero sottoposto risultava negativo. Da lì a poco tuttavia, ho cominciato ad avvertire sintomi strani. Una stanchezza mai provata in vita mai, tosse, dolori lancinanti alla schiena, temperatura che cominciava a salire. Insomma avevo già capito di avere contratto il virus. Sono a casa mia, a Modena, in isolamento e sto seguendo tutte le procedure richieste in questi casi. Quella del Covid è un’esperienza molto brutta, non pensavo di doverla vivere sulla mia pelle: ti toglie le forze, devi essere bravo a non farti prendere dalle angosce. La preoccupazione maggiore è per i miei familiari, spero tanto di non avere contagiato nessuno".