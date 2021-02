Salernitana, Castori: "I pianti del Chievo hanno pagato, la palla non era entrata"

vedi letture

E' un fiume in piena Fabrizio Castori dopo il pareggio della sua Salernitana all'Arechi contro il Chievo, arrivato dopo la rete fantasma di Manuel De Luca. Il tecnico granata, intervenuto in conferenza stampa post partita, ha discusso della decisione dell'arbitro e del commento Dazn sull'episodio. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TuttoSalernitana.com: "La Salernitana è alla pari delle squadre più forti del campionato, ma rispetto agli altri 'piangiamo' di meno. Sono infastidito, il pareggio non lo accetto. Meritavamo di vincere. Il loro gol? Non credo che la palla sia entrata, ma ho sentito il commentatore di Dazn di affermare con tanta certezza che la rete è regolare. Chiederò a mia moglie di tagliare l'abbonamento di Dazn. Evidentemente anche lui voleva supportare i pianti del Chievo. E' un atto doveroso difendere la squadra e i miei ragazzi. E' un episodio che abbiamo rivisto già cento volte e ancora non abbiamo capito se il pallone è entrato. E' un episodio che influisce sul risultato finale e che condiziona la classifica. I nostri avversari si sono lamentati tanto per la partita dell'andata. E oggi evidentemente i loro 'pianti' sono stati accolti. In campo abbiamo fatto bene, ci è mancato qualcosa, siamo calati nel secondo tempo. Abbiamo giocato lunedì e abbiamo avuto pochi giorni per recuperare. Dopo il pareggio ci siamo bloccati e non eravamo più brillanti. Gli ultimi minuti ho messo dentro gente fresca per poter ripartire e cercare di creare delle occasioni d'attacco. Lotito è soddisfatto della prestazione, ma come noi anche lui ha mille dubbi sul gol subito. Tutino ha recuperato e si è messo alle spalle quel brutto momento di appannamento. Le partite in cui è partito dalla panchina gli sono servite. Oggi ha fatto un gol e sono contento. Ripeto se non ci fosse stato quell'episodio l'avremmo sicuramente portata a casa. Il cambio di Coulibaly? Era ammonito e quindi non poteva esprimersi al meglio. Rischiava di essere buttato fuori e questo avrebbe pregiudicato il finale. Jaroszyński è stato attento, soprattutto contro un avversario di qualità come Ciceretti. La rosa comunque verrà sfruttata fino in fondo perché si giocherà spesso e non possono mandare in campo sempre gli stessi. Gyomber martedì non ci sarà, questa è un'assenza pesante. Ma abbiamo a disposizione altri calciatori che possono sostituirlo".