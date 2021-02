Salernitana, Castori: "In questa B tutte gare difficilissime". I convocati: out in 5

“Domani ci attende l’ennesima gara difficile contro un avversario in gran forma che rende la vita difficile a tutti. Affrontiamo una squadra dalla caratura importante e servirà una grande prestazione per ottenere un risultato positivo. Arrivati a questo punto del campionato le partite iniziano ad avere un peso importante e nascondono molte insidie”. Queste le parole del tecnico granata Fabrizio Castori alla vigilia di Pisa – Salernitana. Il mister ha quindi concluso: “La squadra sta bene, valuterò fino all’ultimo il recupero delle energie da parte dei ragazzi. Credo sia stato importantissimo aver ampliato la rosa con il mercato perchè permette di avere maggiori soluzioni e di fronteggiare meglio questo campionato che ci sottopone a tante gare ravvicinate”.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Pisa e Salernitana. Non ci sarà lo squalificato Norbert Gyomber che, contro il Chievo, ha rimediato la quinta ammonizione: rientrerà col Vicenza, ma presumibilmente gli sarebbe stato concesso comunque un turno di riposo dal momento che ha giocato 20 partite di fila senza saltare un minuto. Out anche gli infortunati Lombardi, Kupisz e Durmisi (che salteranno anche la sfida di sabato mattina), recupera Djuric che, tuttavia, non è al top e dovrebbe partire dalla panchina. Quanto alla formazione, rientra Aya dal primo minuto contro la sua ex squadra. Possibile che Jaroszynski agisca come centrale di sinistra, con lo spostamento di Mantovani e il ritorno tra i titolari di Cicerelli. In mediana ballottaggio Capezzi-Schiavone. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.