Salernitana, Giannetti potrebbe restare. Si raffreddano le piste Pescara e Cosenza

Alla fine Niccolò Giannetti potrebbe restare alla Salernitana nonostante sia sul mercato praticamente da inizio gennaio. Il giocatore continua a piacere al Pescara, dove ha in Breda un grande estimatore, che però finora ha offerto solo contropartite tecniche che non interessano al club campano. Il discorso appare chiuso anche se qualora vi fosse qualche movimento in uscita – come quello di Galano per esempio – la trattativa potrebbe riprendere. L’alternativa al Pescara per Giannetti sarebbe il Cosenza che però è a un passo dalla chiusura con Jerry Mbakogu. Solo se l’ex Carpi non dovesse dare le garanzie fisiche richieste allora il club calabrese potrebbe tornare sul classe ‘91 come riporta Tuttosalernitana.com.