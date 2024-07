Ufficiale Niccolò Giannetti torna a casa: l'attaccante è un nuovo giocatore del Siena

Siena F.C. è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Giannetti.

Nato a Siena il 12/05/1991, Niccolò è un attaccante di movimento capace di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo. Cresciuto nel settore giovanile del Siena, realizzando 15 goal in 25 partite con la primavera bianconera nella stagione 2009/2010, Giannetti passa in prestito alla Juventus formazione con cui debutterà in Europa League contro il Salisburgo il 4 novembre 2010 e poi in Serie A contro il Bari il 16 Gennaio 2011. Dopo questa esperienza formativa tra le fila del club torinese e le parentesi con il Sudtirol e il Cittadella, nella stagione 2013/2014 Giannetti viene confermato nella rosa della Robur Siena, collezionando 7 reti in 17 partite. Nel corso della sua carriera, Niccolò vestirà le maglia di diversi club tra cui lo Spezia, Livorno, Cagliari, Salernitana, Pescara e la Carrarese, formazione con cui l’attaccante senese ha conquistato la promozione in serie B al termine della stagione 2023/2024.

Ora Niccolò torna a Siena con l’ambizioso obiettivo di riportare il club bianconero e i suoi tifosi dove meritano di stare.