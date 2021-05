Salernitana in A, e ora? Lady Lotito: "La proprietà a mio figlio per 30 giorni, poi la cessione"

“La proprietà resterà a mio figlio per trenta giorni, momenti difficili ma anche molto belli ma restano i ricordi belli. Sono orgogliosa di mio fratello, di mio marito e di mio figlio”. Parole e musica di Cristina Mezzaroma, moglie di Claudio Lotito e sorella di Marco Mezzaroma, co-patron della Salernitana fresca di promozione in massima serie. All'arrivo della squadra all' "Arechi" dopo la tappa notturna di Cascia, Lady Lotito ha proseguito davanti a un risicatissimo numero di presenti: “Mi auguro che la nuova proprietà sappia amare e gestire questa società come ha fatto la mia famiglia”, dando di fatto ufficialmente il via alla nuova partita più importante che attende la città di San Matteo: la cessione della proprietà.

