Salernitana, Lotito pensa a Micai come vice Reina alla Lazio. È sfida con Montipò

Con Pepe Reina oramai diventato titolare della Lazio il futuro di Thomas Strakosha sembra destinato a svolgersi lontano dalla Capitale. Per la sua successione, stando a quanto riportato da Il Messaggero il ds Igli Tare starebbe tenendo sotto osservazione due profili: il primo è quello di Lorenzo Montipò del Benevento mentre il secondo è quello di Alessandro Micai della Salernitana. Qualora le richieste del Benevento fossero elevate per l'ex Novara, ecco che Lotito potrebbe risolvere il problema 'in casa' prelevando il portiere oggi in Campania