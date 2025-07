Ufficiale Micai riparte dalla Romania: è un nuovo giocatore del Cluj

vedi letture

Dopo l’amara retrocessione in Serie C con il Cosenza, Alessandro Micai ha deciso di voltare pagina e ripartire lontano dall’Italia. Il portiere, come anticipato da TMW, classe 1993 è stato infatti annunciato ufficialmente dal CFR Cluj, una delle società più prestigiose del campionato rumeno.

Micai approda così in una realtà che punta con decisione all’Europa, pronta a rimettersi in gioco anche a livello internazionale. Il suo debutto con la nuova maglia potrebbe avvenire già il 10 luglio, in occasione dell’andata del primo turno di qualificazione all’Europa League, quando il Cluj affronterà gli ungheresi del Paks.

Per l’ex estremo difensore di Bari e Salernitana si tratta della prima esperienza all’estero in carriera, una nuova sfida che rappresenta anche un’opportunità di rilancio dopo le ultime stagioni altalenanti. La scelta del club rumeno - noto per la sua stabilità e le frequenti partecipazioni alle coppe europee - testimonia la volontà di Micai di rimettersi in gioco in un contesto competitivo e con ambizioni continentali. Il CFR Cluj, da parte sua, punta sull’esperienza e sulla leadership del portiere italiano per blindare la propria porta in vista degli impegni stagionali.