Salernitana, Mezzaroma sulla corsa alla A: "Classifica cortissima, bisogna vincere il più possibile"

Il presidente della Salernitana Marco Mezzaroma ha parlato ai microfoni di Telecolore della corsa promozione: “Arrivati a questo punto vogliamo giocarcela fino alla fine, la classifica è cortissima e bisogna vincere più gare possibile. Abbiamo affidato la squadra a un tecnico esperto che ha saputo e sa gestire il gruppo e ha le idee chiare sul tipo di gioco che la squadra deve esprimere. Tifosi? Sento la vicinanza e l’affetto come anche l’amarezza di non poter sostenere da vicino la squadra in momenti come questi. Abbiamo riportato l’orgoglio di tifare per la Salernitana, e questo è un successo a prescindere da come finirà la stagione. - conclude Mezzaroma parlando del VAR – C’è qualche ritardo ai massimi livelli, ma nei play off e play out ci sarà. È molto strano comprendere perché alle qualificazioni non ci sia l’assistenza tecnologica”.