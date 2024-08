Ufficiale Samp, ecco il 18enne Patrignani dal Perugia: l'annuncio del suo primo club

La Nuova Alba Calcio annuncia l'approdo di Giulio Patrignani, centrocampista classe 2006, dal Perugia alla Sampdoria. Il motivo è presto detto: Patrignani è un prodotto del settore giovanile del suddetto club umbro.

Con un post su Facebook, la Nuova Alba Calcio scrive: "Giulio Patrignani, nato e cresciuto nel nostro settore giovanile, fino all’età di 13 anni, è passato alla Sampdoria. Esempio di passione, dedizione e talento, ha trascorso gran parte dell’estate presso il nostro impianto ad allenarsi per l’off-season.

️️Giulio è, ed è sempre stato, grande motivo di orgoglio per il presidente Matteo Granocchia e per tutta la società. Desideriamo augurargli il meglio per questa nuova avventura e siamo certi che continuerà a dare il massimo anche nella sua nuova squadra. In bocca al lupo, Giulio!"