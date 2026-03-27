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Sampdoria, buone notizie per Lombardo: Abildgaard regolarmente in gruppo

Sampdoria, buone notizie per Lombardo: Abildgaard regolarmente in gruppoTUTTO mercato WEB
© foto di luca.bargellini
Daniel Uccellieri
Oggi alle 20:34Serie B
Daniel Uccellieri

Doppia seduta a Bogliasco per la Sampdoria che prosegue la preparazione nella settimana della sosta del campionato. Blucerchiati impegnati al mattino in una sessione di forza in palestra; Attilio Lombardo e il suo staff, integrato dall’allenatore in seconda Dan Thomassen, hanno diretto poi nel pomeriggio un allenamento a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazione tattica dedicata alla fase difensiva e partitelle quattro contro quattro in spazi ridotti ad alta intensità.

Regolarmente in gruppo anche Oliver Abildgaard; solo mattutino per Alessandro Di Pardo, esentato dalla parte pomeridiana al pari di Alex Ferrari e Mattia Viti (gestione). Percorso di recupero per Lorenzo Malanca; terapie per Dennis Hadžikadunić. Ancora assenti i nazionali Tjas Begić, Luigi Cherubini, Tommaso Martinelli e Matteo Palma. Rientrato invece dal ritiro dell’Italia Under 20 Simone Pafundi per un fastidio muscolare al flessore della gamba sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni. Domani, sabato, unico appuntamento mattutino.

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