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Sampdoria-Monza 0-3, le pagelle: Cutrone trascina, Petagna euro-gol, blucerchiati ko

Sampdoria-Monza 0-3, le pagelle: Cutrone trascina, Petagna euro-gol, blucerchiati koTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:00Serie B
Davide Verduci
fonte ha collaborato dallo stadio "Luigi Ferraris", Andrea Piras

Risultato finale: Sampdoria-Monza 0-3

SAMPDORIA (a cura di Andrea Piras)
Martinelli 6 - Incolpevole sui gol del Monza, si fa trovare pronto anche in uscita. Buona la parata che fa su Colombo nella seconda frazione di gara dopo il palo colpito dallo stesso giocatore del Monza.

Di Pardo 5 - Nel primo tempo su Caso capisce ben poco. L’esterno del Monza gli sgasa via con troppa facilità con in occasione del contropiede che porta al raddoppio della formazione di Paolo Bianco. Dal 77’ Depaoli - s.v

Abildgaard 5 - Alcune imperfezioni per lui e il grande rischio con il presunto tocco di mano a fine partita lo condannano ad una insufficienza lieve

Viti 6 - E’ l’elemento della retroguardia che meno patisce le offensive della squadra avversaria nonostante commetta qualche imprecisione di troppo ma strappa comunque la sufficienza.

Giordano 5 - Colpani è un avversario di categoria superiore e si vede. Fatica sempre sulle accelerazioni degli uomini di Bianco. In proiezione offensiva non riesce a lasciare il segno a dovere con i suoi cross dal fondo. Dal 67’ Cicconi 6 - Entra cercando di dare il suo contributo. Più preciso in difesa del suo predecessore.

Henderson 5.5 - Torna in campo dopo l’infortunio e lo fa dal primo minuto. La condizione non è ottimale ma comunque ci mette voglia di aggredire il portatore di palla avversario. Vicino al gol con una conclusione a giro. Dal 67’ Ricci 6 - Prova a mettere ordine in mezzo al campo, si fa vedere per iniziare l’azione della sua squadra.

Esposito 5 - Lombardo lo sprona nella conferenza stampa dell’antivigilia. Le qualità del centrocampista faticano a venire fuori e la squadra ne risente. In costante ritardo sugli avversari, patisce la verve e la rapidità degli uomini di Bianco. Dal 46’ Cherubini 6 - Prova a dare quel cambio di passo che aveva bisogno la Sampdoria in una serata storta dal punto di vista del risultato.

Conti 6 - Cerca di svolgere il suo compito ma la qualità dell’avversario questa sera è determinante. Prova l’inserimento all’interno dell’area di rigore ma viene sempre murato dalla difesa monzese ma combatte.

Begic 5 - La difesa biancorossa fa ottima guardia su di lui. Prova ad accendersi con la sua velocità ma finisce per impattare sul muro di maglie avversarie. Pochi gli spunti in area di rigore avversaria.

Brunori 5.5 - Cerca la conclusione quando ne ha la possibilità ma non è efficace. Combatte contro una difesa che gli lascia poco spazio. Perde il pallone con troppa facilità dando il via al contropiede che genera il 2-0.

Pierini 5 - Cerca di farsi dare il pallone per cercare la giocata ma finisce anche lui per essere neutralizzato dalla difesa brianzola. Polveri bagnate per l’attaccante blucerchiato, fin qui sempre determinante. Dall’82’ Soleri - s.v.

Attilio Lombardo 5.5 - La differenza di qualità in campo si fa sentire sin dai primi minuti. L’uno-due che il Monza sferra nel primo quarto d’ora stende la sua Samp che prova a reagire nella ripresa ma poi capitola.

MONZA

Thiam 6.5 - Poco impegnato pericolosamente in questa partita ma si è sempre dimostrato attento

Ravanelli 6.5 - Ha mostrato in tutta la partita impegno e sicurezza nelle retroguardie brianzole. Dal 72’ Elia 6 - Tra i cambi è stato il giocatore che ha inciso di più con dei buoni guizzi offensivi

Delli Carri 5.5 - Non arriva la sufficienza per lui data una fase difensiva molto fallosa conclusa con un’ ammonizione, unica nota positiva è l’influenza che ha avuto sul primo goal del Monza. Dal 46’ Ciurria 6 - Sufficienza raggiunta grazie ad una prestazione affidabile

Lucchesi 5 - Il difensore è entrato in campo nervoso subendo fin dai primi minuti un’ammonizione che ha portato mister Bianco a sostituirlo già a metà del primo tempo. Dal 26’ Carboni 6 - Ha tenuto bene la sua zona difensiva non rischiando mai troppo

Birindelli 6.5 - Tanta corsa e anche una buona presenza offensiva per lui con molta intraprendenza. Dal 87’ Moruzzi - s.v.

Pessina 6.5 - Mai sotto i riflettori ma la sua calma e la sua qualità hanno aiutato molto

Obiang 6 - Partita sufficiente per lui che ha dimostrato il suo peso a centrocampo. Dal 56’ Colombo 6 - Prestazione sufficiente senza ne acuti ne gravi errori

Bakoune 6 - Ha corso molto sulla fascia dando un buon supporto offensivo servendo anche l’assist a petagna . Dal 81’ Haas - s.v.

Caso 7 - Tra i più pericolosi di tutto il Monza con i suoi scatti in profondità e i suoi tiri, è stato l’autore del 2 a 0. Dal 56’ Petagna 6.5 - Con un gran goal chiude la pratica Sampdoria

Colpani 7 - Sfortunato a non arrivare al goal colpendo una traversa e un palo, ha dato tanto supporto alle manovre offensive del Monza

Cutrone 7.5 - E’ stato fondamentale per l’attacco del Monza con le sue intuizioni andando a referto con un goal e un assist. Dal 66’ Hernani 6 - E’ entrato bene in partita dimostrando la sua qualità con alcune giocate in ripartenza

Paolo Bianco 7 - La sua squadra è stata la padrona della partita senza mai rischiare più di tanto

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