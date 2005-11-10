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La Sampdoria riscatta Begic dal Parma. Ma ora serve un accordo sull'ingaggio

La Sampdoria riscatta Begic dal Parma. Ma ora serve un accordo sull'ingaggio TUTTOmercatoWEB
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 16:04Serie B
Per lo sloveno contratto fino al 2030 alle cifre attuali. Il suo agente al lavoro per rivederlo all'insù.

La Sampdoria ha deciso, come era ormai chiaro da qualche settimana, di riscattare il cartellino dell’esterno offensivo Tjas Begic dal Parma alla luce dell’ottimo contributo portato alla squadra nella seconda parte dell’ultima stagione che ha permesso ai blucerchiati di salvarsi. Da Singapore è infatti arrivato l’ok all’operazione con il club genovese che verserà nelle casse ducali una cifra appena superiore al milione di euro (1,2 milioni) per lo sloveno classe 2003. Di seguito il comunicato ufficiale e le parole del CEO Fredberg:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver esercitato il diritto di opzione con il Parma Calcio per l’acquisto a titolo definitivo di Tjaš Begić. L’attaccante ha firmato con il club blucerchiato fino al 30 giugno 2030.

«Siamo molto lieti di annunciare la firma di Begić con un contratto quadriennale – dichiara Jesper Fredberg, CEO Football -. Negli ultimi sei mesi ha dimostrato grande personalità e un forte impegno. Siamo certi che si adatterà perfettamente al nostro stile di gioco e che le sue doti nell’uno contro uno avranno un impatto significativo sul rendimento della squadra. Non vediamo l’ora di assistere alla sua crescita nei prossimi anni».

Il nodo ingaggio
Nonostante l’accordo per un contratto fino al 2030 – alle stesse cifre di quello col Parma che scadeva nel 2027- in caso di riscatto da parte del club ligure, ora le parti dovranno comunque trovare una nuova soluzione. L’agente del giocatore Amir Ruznic infatti ritiene che l’attuale ingaggio sia troppo basso e vorrebbe negoziare un accordo al rialzo. Per questo nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti fra le parti per trovare un punto di incontro visto che al momento permane una certe distanza fra domanda e offerta. Solo una volta trovato questo accordo saranno fugati tutti i dubbi sulla permanenza di Begic sotto la Lanterna. Altrimenti potrebbe esserci un clamoroso addio, con i blucerchiati che dovrebbero cercare una squadra all'esterno sloveno.

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