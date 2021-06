Scibilia: "Tacopina aspetta una risposta dal Catania. In caso di no ci guarderemo attorno"

La visita di Joe Tacopina a Ferrara e l'incontro con il dg della Spal Andrea Gazzoli fanno ancora discutere in casa estense nonostante le smentite dei diretti interessati. Intervistato da Estense.com il braccio destro dell'avvocato statunitense, Dante Scibilia ha parlato così della situazione: “Al momento non c’è nulla in relazione con la presenza di Tacopina a Ferrara e la Spal. L’incontro con Gazzoli è un’abitudine che ha Joe quando solitamente si reca in una città e lo fa per mantenere i contatti con il mondo del calcio. Oggi Tacopina è ancora in attesa di una risposta circa l’offerta fatta al Catania Calcio per vedere se si potrà tramutare in qualcosa di concreto. Poi, se non dovesse andare a buon fine, allora ci si potrà guardare intorno. Ci sono 25 squadre in vendita in Italia. Di sicuro, l’interesse dell’avvocato è quello di rimettersi in gioco”.