Serie B, 11ª giornata: i parziali dei match delle 15. Modena avanti sulla Juve Stabia
Sono appena terminati i primi tempi dei tre match dell'11ª giornata del campionato di Serie B iniziate alle ore 15. Al 45' c'è da registrare un solo gol messo a segno: quello del vantaggio del Modena sulla Juve Stabia con Nieling. Le altre due sfide, sono ancora sullo 0-0. Di seguito il resoconto dettagliato del turno:
SERIE B, 11ª GIORNATA
Avellino-Reggiana 4-3
21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)
Carrarese-Frosinone 0-2
41' rig. Calò, 89' Ghedjemis
Padova-Sudtirol 1-1
43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)
Virtus Entella-Empoli 1-0
86’ Tiritiello
Palermo-Pescara 5-0
23’ e 59’ Pierozzi, 47’ Segre, 72’ Brunori, 84’ Diakite
In corso
Bari-Cesena 0-0
Catanzaro-Venezia 0-0
Modena-Juve Stabia 1-0
14' Nieling
Domenica 2 Novembre
Ore 17:15 - Monza-Spezia
Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova