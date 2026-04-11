Serie B, 34ª giornata: dopo i primi 45', è di 0-0 il risultato tra Avellino e Catanzaro
Con il big match dello 'Stirpe', nella serata di ieri, ha preso il via la 34ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, quando sono attesi gli ultimi tre confronti.
Intanto, però, va verso la sua conclusione il sabato cadetto, che terminerà con il duello agli antipodi tra Monza e Bari (fischio di inizio alle ore 19.30) ma che ha per ora mandato in archivio il primo tempo dell'unico match che ha preso il via alle ore 17.15, quello del 'Partenio-Lombardi' tra Avellino e Catanzaro: dopo i primi 45', le due formazioni sono ferme sul pari a reti bianche (0-0), che lascia tutto aperto nella ripresa (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com)
Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B - 34ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Avellino-Catanzaro 0-0
Sabato 11 aprile
Ore 19:30 - Monza-Bari
Domenica 12 aprile
Ore 15:00 - Padova-Empoli
Ore 17:15 - Spezia-Mantova
Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese
Già giocate
Frosinone-Palermo 1-1
75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)
Juve Stabia-Cesena 2-0
52' Varnier, 63' Carissoni
Pescara-Sampdoria 1-2
45'+2 [rig.] Di Nardo (P), 81' Conti (S), 90'+3 Depaoli (S)
SudTirol-Modena 1-1
21' Santoro (M), 60' Pietrangeli (S)
Virtus Entella-Venezia 1-1
13' Haps (V), 61' Guiu (E)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 72
Frosinone 69
Monza 66*
Palermo 65
Catanzaro 53**
Modena 51*
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42*
Südtirol 40
Sampdoria 40
Avellino 39*
Mantova 37*
Empoli 36*
Virtus Entella 35
Bari 34*
Padova 34*
Pescara 32
Reggiana 30*
Spezia 30*
* una gara in meno
** due gare in meno