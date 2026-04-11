Serie B, 34ª giornata: dopo i primi 45', è di 0-0 il risultato tra Avellino e Catanzaro

Con il big match dello 'Stirpe', nella serata di ieri, ha preso il via la 34ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, quando sono attesi gli ultimi tre confronti.

Intanto, però, va verso la sua conclusione il sabato cadetto, che terminerà con il duello agli antipodi tra Monza e Bari (fischio di inizio alle ore 19.30) ma che ha per ora mandato in archivio il primo tempo dell'unico match che ha preso il via alle ore 17.15, quello del 'Partenio-Lombardi' tra Avellino e Catanzaro: dopo i primi 45', le due formazioni sono ferme sul pari a reti bianche (0-0), che lascia tutto aperto nella ripresa (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com)

Di seguito il programma del turno e la classifica:

SERIE B - 34ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Avellino-Catanzaro 0-0

Sabato 11 aprile

Ore 19:30 - Monza-Bari

Domenica 12 aprile

Ore 15:00 - Padova-Empoli

Ore 17:15 - Spezia-Mantova

Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese

Già giocate

Frosinone-Palermo 1-1

75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)

Juve Stabia-Cesena 2-0

52' Varnier, 63' Carissoni

Pescara-Sampdoria 1-2

45'+2 [rig.] Di Nardo (P), 81' Conti (S), 90'+3 Depaoli (S)

SudTirol-Modena 1-1

21' Santoro (M), 60' Pietrangeli (S)

Virtus Entella-Venezia 1-1

13' Haps (V), 61' Guiu (E)

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 72

Frosinone 69

Monza 66*

Palermo 65

Catanzaro 53**

Modena 51*

Juve Stabia 48

Cesena 44

Carrarese 42*

Südtirol 40

Sampdoria 40

Avellino 39*

Mantova 37*

Empoli 36*

Virtus Entella 35

Bari 34*

Padova 34*

Pescara 32

Reggiana 30*

Spezia 30*

* una gara in meno

** due gare in meno