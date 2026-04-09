Serie B, 34ª giornata: Frosinone-Palermo visibile in modalità free su DAZN
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DAZN, piattaforma detentrice dei diritto di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato, come accade di consueto, quale dei match del weekend sarà visibile gratuitamente.
Si tratta di Frosinone-Palermo, match di lunedì valida per la 34ª giornata del torneo cadetto, in programma domani sera alle ore 20:30.
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